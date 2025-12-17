Средняя переплата по ипотеке за год снизилась на треть

17 декабря. FINMARKET.RU -по ипотеке в среднем за год снизилась на треть, подсчитали «Известия». В ноябре 2024-го она составляла около 470% от изначального размера кредита, сейчас показатель опустился до 324%. Основная причина — в снижении рыночных ставок в топ-20 ипотечных банках. В ноябре прошлого года их средний уровень, по данным «Дом.РФ», доходил до 28,5%. А в аналогичном месяце 2025-го он уже снизился до 21,25%.

Такой уровень в любом случае запределен — сейчас заемщик оплачивает четыре с лишним квартиры, а фактически получает в собственность только одну, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.. При этом спрос на рыночную ипотеку в последние месяцы растет — клиенты выходят на сделки в ожидании снижения ключевой ставки и возможности рефинансировать кредит в будущем.

За этот период средний срок рыночных жилищных ссуд сократился с 242 до 239 месяцев, уточнили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). При этом средний размер ипотечных кредитов немного увеличился и в ноябре 2025-го года составлял 4,6 млн рублей (к 3,9 млн годом ранее), следует из данных ЦБ. Тем не менее за счет снижения ставок переплата значительно уменьшилась.

С такими условиями, как на ноябрь этого года, переплата по ипотеке могла составить порядка 15 млн рублей, следует из расчетов «Известий». Годом ранее она достигала около 18,3 млн рублей.

ЦБ отмечает рост выдач рыночной ипотеки на 30% по итогам III квартала по сравнению с предыдущим. Заемщики отреагировали на снижение ставок, которые опустились вслед за ключевой. В октябре она составляла 16,5%.

При этом по итогам 2026-го ключевая может опуститься на 4,5 п.п., до 12% — это соответствует прогнозам ЦБ. Такого уровня, например, ожидает глава Сбербанка Герман Греф. В этом случае спрос на рефинансирование ипотеки также может возрасти. Если ключевая опустится до 12%, а ипотечные ставки — ниже 17%, уровень переплаты по жилищным кредитам может снизиться примерно до 240%, подсчитали «Известия». Это еще на 25% ниже нынешних уровней.

В целом спрос на рыночные жилищные кредиты в 2026 году будет расти, ожидают в Абсолют Банке. Важную роль может сыграть ужесточение условий по семейной ипотеке — ставки по ней для семей с одним ребенком могут увеличиться вдвое, до 12%. Такое изменение сейчас обсуждают власти.

В этом случае заемщики могут обратить внимание на вторичный рынок жилья, где цены пока ниже, а локации могут быть более удобными. Цены на этот сегмент недвижимости отреагируют на рост спроса. По словам Виталия Костюкевича, в перспективе нескольких лет после снижения ключевой ставки они могут догнать по стоимости новостройки.