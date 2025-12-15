Ущерб промкомпаний от корпоративного мошенничества составляет около 5% от выручки

15 декабря. FINMARKET.RU - В РФ средний ущерб промышленных компаний от корпоративного мошенничества составляет около 5% от их выручки, заявил директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования "Норильский никель" Алексей Малинский на форуме "Антифрод Россия" 11 декабря. Он уточнил, что в эту оценку входит как ущерб от умышленных и непреднамеренных действий сотрудников, так и от внешних атак.

С его оценкой согласились и опрошенные "Ведомостями" эксперты. Оценка в 5% в целом совпадает с данными международных исследований по корпоративному мошенничеству среди компаний из разных отраслей, отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра InfoWatch Андрей Арсентьев. При этом ущерб небольших промпредприятий от корпоративного мошенничества во многих случаях может быть выше 5%, особенно если нарушитель или группа нарушителей остаются незамеченными долгое время, уточнил он.

Экономический ущерб от атак на промышленные компании складывается как из прямых потерь, так и из последствий для операционной деятельности, говорит главный инженер направления информационной безопасности (ИБ) компании "Уралэнерготел" Сергей Ратников.

По его словам, существенная часть ущерба приходится на простои оборудования и производственных линий. К этому добавляются затраты на восстановление, продолжает эксперт: мобилизация внутренних специалистов, привлечение внешних экспертов, форсированная закупка и внедрение решений по ИБ и модернизации инфраструктуры. В итоге суммарный ущерб почти всегда оказывается значительно выше "первой" суммы хищений или прямого ущерба от инцидента, подчеркнул Ратников.

Помимо прямых потерь корпоративное мошенничество влечет ряд косвенных, связанных с изменением настроений инвесторов, контрагентов и клиентов, говорит Арсентьев. Многие партнеры не хотят продолжать работу с компанией, за которой тянется шлейф уголовных дел и скандалов.

Ощутимость потери в 5% от выручки кардинально различается для компаний в зависимости от их масштаба, говорит директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Для гигантов промышленности это колоссальные, но чаще всего управляемые суммы, отмечает он: потери исчисляются миллиардами, но диверсифицированная структура бизнеса позволяет смягчить удар.

А чем меньше предприятие, тем значительнее последствия, отмечает Ратников. При этом именно средний бизнес часто недооценивает риски и экономит на комплексных решениях безопасности, становясь легкой целью, добавил Бедеров.

Как говорит Бедеров, в отдельную группу рисков входят компании, участвующие в госзакупках или работающие с чувствительными технологиями. "Для них ущерб от мошенничества не ограничивается финансами. Утечка коммерческой тайны или данных о госзаказе может привести к потере контракта, дисквалификации с торгов и огромным штрафам", - пояснил он.