Долги по налогам в РФ приблизились к дефициту бюджета

15 декабря. FINMARKET.RU - За 9 месяцев т.г. общая задолженность россиян и бизнеса перед бюджетомдостигла рекордных 3,26 трлн рублей. Это, как отмечают "Известия" , следует из доклада "Социально-экономическое положение России", который каждый месяц публикует Росстат. Сюда входят недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам. Это практически на 20% больше, чем в прошлом году - тогда было чуть более 2,7 трлн.

Из этой суммы только 1,2 трлн рублей приходятся на недоимку, остальное - это пени и штрафы. Чем дольше должник не платит, тем большая сумма "набегает". При этом около 23% долга сформировано малыми компаниями, а другая его часть - крупным бизнесом и гражданами.

В ФНС пояснили "Известиям", что корректно оценивать не номинальный уровень задолженности, а его соотношение с поступлениями за предшествующий годичный период. Это отражает состояние платежной дисциплины, а также уровня взыскиваемости добровольно не уплачиваемых сумм. Например, показатель на 1 октября составил 5,4% - это ниже показателя 2023 года (тогда было 6,1%), пояснили в налоговой службе

Кроме того, внедрение единого налогового счета (ЕНС) повысило прозрачность учета и уплат налогов. Это, в свою очередь, снизило число должников в 2 раза, а число мер взыскания - в 3 раза, отметили в пресс-службе. В то же время это позволило завершить автоматизацию взыскания - все основные процессные меры сейчас применяются централизованно автоматически. За счет этого в 2025 г. увеличены почти на 25% поступления от мер взыскания с налогоплательщиков-должников - это на 513 млрд рублей больше, чем в прошлом году, уточнили там.