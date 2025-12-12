Регионы готовятся к выпуску народных облигаций

Сразу семь регионов России готовятся к выпуску народных облигаций в 2026 году, сообщил "Российской газете" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. С помощью этих ценных бумаг местные власти финансируют инфраструктурные проекты, строительство социальных объектов и благоустройство.

В 2025 году народныеуже выпустили в Чукотке, Амурской и Ульяновской области, а также в городе Якутске. В последнем случае весьобъемом 30 млн рублей был раскуплен за рекордный срок 20 минут. Предыдущий рекорд принадлежал выпуску народных облигаций Чукотского автономного округа в 140 миллионов рублей - он был распродан за 10 часов. Это показывает высокий спрос на такие ценные бумаги среди россиян, говорит Алутин.

За 2025 год портфель народных облигаций на "Финуслугах" за год вырос в 2,4 раза, количество клиентов - в 2,3 раза, средства клиентов - в 3,4 раза, привел данные Алутин. Средний чек клиентов в облигациях за год увеличился на 28%, до 640 тыс. рублей, максимальный чек составил 100 млн рублей. В основном облигации в качестве альтернативы обычным банковским вкладам покупают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.

Как объяснял Алутин в интервью "РГ", купить народные облигации просто и доступно любому человеку. Для этого не нужен брокерский счет, достаточно зарегистрироваться на маркетплейсе и пройти верификацию через Госуслуги.