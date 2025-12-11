Почему россияне меняют мобильных операторов

11 декабря. FINMARKET.RU - Более половины (60%) россиян считают "дорогими"на мобильнуюпри месячном платеже в 700 руб. и выше. К таким выводам пришли аналитики "Бюро цифровых проектов" и RoRe Group по результатам опроса более 1200 респондентов в возрасте от 14 до 70 лет во второй половине 2025 г. Как "дешевый" большинство опрошенных воспринимает тариф до 300 руб., а как средний по цене ("не дорого, но и не дешево") большинство оценивают тариф в диапазоне 400-500 руб. По подсчетам аналитиков "Бюро цифровых проектов" и RoRe Group, медианная ежемесячная стоимость тарифа также составляет 400-500 руб., пишут "Ведомости"

Как говорится в исследовании, сразу двумя мобильными операторами пользуются 39% опрошенных, наиболее популярный основной оператор - МТС. Тогда как "Билайн" выделяется хорошим обслуживанием и поддержкой, "Мегафон" - скоростью мобильного интернета, Yota - выгодными тарифами (60%), а "Т-мобайл" - качеством связи и наличием дополнительных услуг, следует из ответов опрошенных.

Согласно исследованию 10% респондентов меняли мобильного оператора за последний год, и речь идет не только про MNP - перенос номера к другому оператору, но и про покупку новых сим-карт у другого оператора. Наибольшая доля сменивших мобильного оператора за последний год - среди молодежи (16%), наименьшая - среди представителей "серебряного возраста" (только 6% пенсионеров и предпенсионеров меняли сотовую компанию), фиксируют аналитики "Бюро цифровых проектов" и RoRe Group. Среди основных причин перехода опрошенные назвали более выгодные тарифы у конкурентов, высокую стоимость обслуживания и плохое качество или слабое покрытие у своего оператора. Впрочем, большинство (65%) респондентов все же удовлетворены соотношением цены и качества услуг в тарифе.

По данным Telecom Daily, средняя ежемесячная абонплата на сотовую связь находится в диапазоне между 600 и 700 руб. Поэтому все, что перешагивает эту планку без понятного объяснения, для массового абонента действительно начинает восприниматься как "дороговато", объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Хотя цены на сотовую связь пересматривают намного реже и аккуратнее, чем, например, на коммунальные услуги, обращает внимание он.