Налоговые льготы для производителей электроники могут расширить

10 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил расширить налоговыедля производителей электроники. Бенефициарами изменений станут компании, специализирующиеся на монопродуктах, например принтерах, пишут "Ведомости".

Минпромторг предложил расширить список получателей льгот по налогу на прибыль и страховым взносам на производителей мониторов и проекторов, звуковых, видео- и сетевых плат, а также принтеров и сканеров. Сейчас такими льготами уже пользуются компании при выпуске ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов. Предложения о расширении перечня были направлены консорциуму «Вычислительная техника» (АНО ВТ) для обсуждения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к АНО ВТ, и источник в одной из компаний – производителей электроники. Источник, близкий к Минпромторгу, подтвердил обсуждение инициативы.

Сейчас для отдельных компаний – производителей электроники действует льготная ставка по налогу на прибыль 8%, а по страховым взносам в 2025 г. – 7,6%, напомнил управляющий партнер ASB Consulting Group Роман Маргулис. На льготу могут претендовать компании, производящие продукцию, перечень которой определен постановлением правительства № 1310 от 2022 г. Помимо того налогоплательщик должен быть включен в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, а профильный вид деятельности должен приносить ему не менее 70% дохода, добавил он.

Больше всего заинтересованы в подобных изменениях компании, которые являются производителями монопродукта, например принтеров, исторически не относящегося к радиоэлектронике, говорит источник «Ведомостей» в одной из компаний – производителей электроники. Налоговые льготы уже были достаточно сбалансированными и такое расширение, вероятно, поможет только узкому кругу производителей, рассуждает он.