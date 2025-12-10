.
10 декабря 2025 года 09:29
В России запустили доставку товаров 18+ по биометрии
Вадим Ахметов/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - В России заработал сервис доставки товаров с возрастным ограничением по биометрии, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБТ. Подтвердить право на покупку товара можно будет без паспорта - с помощью сервиса "Мигом", который работает на базе Единой биометрической системы (ЕБС). На первом этапе можно будет заказать с доставкой курьером энергетические напитки. В декабре такой пилотный проект с подтверждением возраста запустили Т-Банк и розничная сеть "Магнит", сообщил руководитель центра экосистемной идентификации банка Михаил Булатов. Сервис пока работает только на территории Москвы, уточнили в ЦБТ. Заказать энергетик сейчас можно через мобильное приложение Т-Банка - функция доступна в сервисе "Супермаркеты", сказал Булатов. Возраст пользователя проверяется дважды - при оформлении и при получении заказа. Система также попросит покупателя поднести свой телефон к телефону курьера для подтверждения нахождения рядом. Таким образом, оставить товар 18+ "у двери" без достоверной проверки возраста не получится. Чтобы подключить оплату по биометрии для товаров с возрастными ограничениями, нужно зарегистрировать биометрию: через приложение "Госуслуги Биометрия" или в банке с паспортом и СНИЛС. Затем надо подключить сервис "Мигом" от "Госуслуг" - для этого потребуется однократно авторизоваться через портал и дать согласие на обработку данных. Далее можно покупать товары в точках с этим логотипом, подтверждая возраст по инструкции на экране. "Подтверждение возраста при доставке энергетиков - первый этап пилотного проекта. Сейчас важно убедиться в зрелости технологического решения, проверить надежность всех алгоритмов. Если пилот пройдет успешно, будем смотреть в сторону доставки российского вина. Но для этого еще предстоит сформировать нормативную базу", - рассказал "Известиям" источник, знакомый с ходом реализации проекта. В ЦБТ в свою очередь уточнили, что расширение использования биометрии в онлайн-ритейле уже сейчас предусмотрено законом о платформенной экономике.
Опубликовано Финмаркет
