В каких сферах наиболее заметен эффект импортозамещения

9 декабря. FINMARKET.RU - Количество производственных компаний в России выросло на 3% за 2025 год и достигло 504 тысяч, сообщили аналитики "Т-Банка" "Российской газете"

Эффект импортозамещения особенно заметен в нескольких сферах, отмечается в исследовании. Производство мебели показало рост средней прибыли на 86% по сравнению с 2019 годом, при этом импорт снизился на 9%. Здесь особенно выделяется сегмент кухонной мебели, где число производителей выросло на 29,2% - почти полностью за счет микропредприятий.

Производство игрушек демонстрирует один из самых устойчивых трендов. Число предприятий увеличилось на 48,7% по сравнению с 2019 годом, средняя прибыль выросла на 51,2%, а импорт сократился на 31,9%.

Количество производителей одежды увеличилось на 5%, а средняя прибыль выросла на 91%. Однако сектор остается частично импортозависимым - сумма импорта одежды выросла на 6,2% с 2019 года. Отдельно стоит отметить прирост в производстве текстиля, где число производителей выросло на 10,1% - это один из самых высоких показателей в сфере производства.

Сегмент кормов для животных показывает одновременно высокий рост предприятий и сильное падение импорта. Количество производителей увеличилось на 23,8% к 2019 году, средняя прибыль - на 149,1%, а импорт сократился на 32,9%.

Средняя прибыль малого и среднего бизнеса в производстве по итогам 2024 года увеличилась на 20% год к году. С учетом инфляции прибыль выросла на 95% по сравнению с 2019 годом.

По данным Корпорации МСП в целом, наибольший рост дохода в 2024 году по сравнению с 2019 годом демонстрируют МСП в сферах производства автотранспортных средств и комплектующих для них - плюс 211%. Производство прочих транспортных средств и оборудования показало рост на 157%, производство машин и оборудования - на 154%, производство готовых металлических изделий - на 140%, производство прочих готовых изделий - на 143%.