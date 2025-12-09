Плотность роботизации в РФ увеличится в 2025 году на 36%

9 декабря. FINMARKET.RU - Плотность роботизации в РФ в 2025 году составит 40 роботов на 10 тыс. работников, увеличившись на 36%. При этом в прошлом году плотность роботизации увеличилась на 53%, до 29 машин, на 10 тыс. работников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Kept. По данным Росстата, общий эксплуатационный парк промышленных роботов в 2024 году вырос на 62%, до 20,8 тыс. штук, данных за 2025 год пока нет.

Аналитики Kept считают, что по консервативному сценарию плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет цели по вхождению в топ-25 стран, - 134 робота на 10 тыс. работников: среднегодовой темп прироста "будет выше мирового и составит 29%, что характерно для стран догоняющего развития", а общий парк составит 95,9 тыс. штук. При этом по оптимистичному сценарию прирост плотности будет на уровне 36%, что позволит к 2030 году достичь показателя в 185 роботов на 10 тыс. работников. Объем парка роботов к 2030 году с учетом позитивного прогноза достигнет 131,8 тыс. единиц промышленных машин, считают аналитики.

В этом и прошлом годах продажи роботов снижаются, говорит гендиректор компании Technored Артем Лукин. "При ставке Центробанка порядка 15-17% предприятия с рентабельностью 10-15% экономически мотивированы оставлять деньги на депозите, а не вкладывать в модернизацию. Это напрямую снижает инвестиционный спрос на автоматизацию", - отмечает он.