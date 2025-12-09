Греф предлагает уравнять налогообложение маркетплейсов и офлайн-магазинов

9 декабря. FINMARKET.RU - В споре банков с маркетплейсами проблема не в самих скидках [которые дают покупателям за оплату товара картой банка маркетплейса], а в вопросе равных условий конкуренции - если допускают одних, то должны допускать и других, сказал "Ведомостям" председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Важно, чтобыплатили налоги так же, как и офлайн-магазины, считает он.

В середине ноября Греф заявлял, что маркетплейсы в 2024 г. из-за скидок недоплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. "Сбер" рассчитал эту сумму через разницу между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой фактической уплаты НДС продавцами.

Тогда же Греф заявил, что площадки должны показать свою эффективность в честной конкуренции, по­этому необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их "в нормальное конкурентное пространство". И это задача государства, указал он. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь вне налоговой конкуренции, подчеркнул предправления "Сбера".

Собеседник "Ведомостей", близкий к одному из бизнес-объединений, утверждает, что налоговая нагрузка на доходы цифровых платформ составляет 6-7%, в то время как у розничных сетей она порядка 4%.

Никаких принципиальных отличий налогообложения у маркетплейсов и офлайн-магазинов нет, говорит управляющий партнер, руководитель практики "Налоги" LCH.Legal Андрей Чумаков. Они платят НДС со своих услуг, налог на прибыль, имущественные налоги, а также налоги и страховые взносы с фонда оплаты труда работников - как и классические сети магазинов, подтверждает руководитель практики "Цифровизация" "КСК групп" Михаил Болдырев. Разница в налоговом эффекте состоит в том, что офлайн-магазины платят налоги с собственного дохода от продажи товаров, поясняет Чумаков. А доходы маркетплейсов - это доходы от посреднических услуг, т.е. какая-то часть от прибыли с продажи товара, указывает он.