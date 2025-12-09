Рынок генеративного ИИ в этом году вырастет в 5 раз

9 декабря. FINMARKET.RU - Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году еговырастет в пять раз и достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор Just AI. По итогам 2030 года российский рынок генеративногоможет вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1% в 2025-2030 годах, пишет "Коммерсант" . Однако реализация такого оптимистичного сценария зависит от успешного масштабирования B2B-внедрений в 2026-2027 годах, пишут аналитики.

"Если смотреть на динамику рынка ИИ в целом, многократный рост сегмента генеративных решений выглядит логично",- подтверждает независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон. По его мнению, компании перестали закладывать в бюджеты лишь пилотные расходы и начали планировать регулярные затраты на платформы и интеграцию, видя прямой бизнес-эффект в виде экономии времени, снижения расходов на рутину и ускорения вывода продуктов.

По отраслям развитие генеративного ИИ идет неравномерно. По данным Onside, на банковский и страховой сектора приходится около 20% рынка (12 млрд руб.) на конец года, на информационные технологии - около 7 млрд руб., на ритейл - около 6 млрд руб., на телеком - 3 млрд руб.