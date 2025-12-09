.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7274,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3589,14 млрд руб.
09 декабря 2025 года 08:52
Рынок генеративного ИИ в этом году вырастет в 5 раз
|0
EPA\ТАСС
9 декабря. FINMARKET.RU - Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году его рынок вырастет в пять раз и достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор Just AI. По итогам 2030 года российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1% в 2025-2030 годах, пишет "Коммерсант". Однако реализация такого оптимистичного сценария зависит от успешного масштабирования B2B-внедрений в 2026-2027 годах, пишут аналитики. "Если смотреть на динамику рынка ИИ в целом, многократный рост сегмента генеративных решений выглядит логично",- подтверждает независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон. По его мнению, компании перестали закладывать в бюджеты лишь пилотные расходы и начали планировать регулярные затраты на платформы и интеграцию, видя прямой бизнес-эффект в виде экономии времени, снижения расходов на рутину и ускорения вывода продуктов. По отраслям развитие генеративного ИИ идет неравномерно. По данным Onside, на банковский и страховой сектора приходится около 20% рынка (12 млрд руб.) на конец года, на информационные технологии - около 7 млрд руб., на ритейл - около 6 млрд руб., на телеком - 3 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.