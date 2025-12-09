Растет разрыв цен между новостройками и вторичным жильем

9 декабря. FINMARKET.RU - Средняяквадратного метра в новостройках в Центральном федеральном округе (ЦФО) почти достигла 300 тыс. рублей. Это на 84% больше, чем на вторичном рынке, — там цена в 3-м квартале этого года составила 163 тыс. рублей. Это следует из данных ЦБ, которые изучили "Известия" . При этом средний разрыв цен по всей России достиг 61% — он растет на фоне всё большего удорожания новостроек.

По данным регулятора, около 76% всех выдач ипотеки в октябре 2025-го пришлись на программы господдержки. В основном россияне оформляли семейную. Выдачи по ней за месяц выросли на 21,5% и достигли 329 млрд рублей.

Объем оформленных жилищных кредитов по рыночным ставкам подскочил на 30%, до 120 млрд рублей, однако он всё еще занимает меньшую часть рынка. Почти весь поддерживаемый госпрограммами спрос идет именно в новостройки, что позволяет девелоперам удерживать высокий ценник, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом застройщикам в принципе затруднительно снижать стоимость недвижимости. На рынке продолжает работать модель проектного финансирования — это значит, что до сдачи жилья в эксплуатацию девелопер не может получить деньги дольщиков, которые хранятся на специальных эскроу-счетах. Поэтому им приходится строить дома на кредитные средства — снижение цен на объекты в таком случае может сильно снизить рентабельность стройки.

Из-за разгона цен на первичноеипотека становится всё менее доступной для россиян — даже по семейной программе купить недвижимость сложно, ведь первоначальный взнос сейчас в среднем составляет 29%. При этом исправиться дисбаланс может только при подорожании вторички — она может прибавить в стоимости уже в течение 2026 года.