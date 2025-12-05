Импортозамещение усиливает спрос на технических специалистов

5 декабря. FINMARKET.RU -и технологическая трансформация создали в России структурный дефицит высококвалифицированных рабочих. В ближайшие 7 лет экономике потребуется дополнительно привлечь более 1,7 млн таких специалистов - механиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков, пишет "Российская газета"

Как отметил гендиректор нейро-артели "Полезные цифры" Андрей Вишняков, импортозамещение создало мощный структурный спрос на технических специалистов, который является одной из ключевых осей современного российского рынка труда. Государство запустило масштабные программы поддержки с бюджетом в десятки миллиардов рублей, направленные на развитие отечественной робототехники и станкостроения. Это стимулирует спрос на узких специалистов: инженеров-робототехников, программистов систем автоматизации, Более того, автоматизация, заменяя ручной труд, одновременно создает новый, более высокий спрос на квалифицированных специалистов, объясняет эксперт.

Нехватка рабочих рук складывается из нескольких факторов одновременно, объясняет директор Центра "Фактор Лидера" Ирина Просвирякова. Во-первых, влияет демографическая яма 90-х - сейчас просто физически меньше молодых людей, и на рынок выходит самое малочисленное поколение. Во-вторых, в обществе долгие годы формировалась установка, что "успех" - это офисная профессия, а рабочий труд менее престижен. В результате техникумы и колледжи проигрывали университетам. В-третьих, система образования часто не успевает подстраиваться под запросы промышленности - предприятия нуждаются в современных механиках, операторах, техниках, а программы готовят "в среднем" и не всегда под реальный рынок.

По ее мнению, молодежи нужна не только оплата труда, но и идентичность, чувство перспективы и уважение к профессии. "Без изменения восприятия профессий поколение Z не пойдет на завод или стройку, даже если зарплата станет выше", - заключила Просвирякова.