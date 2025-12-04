.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
04 декабря 2025 года 09:23
Поправки к ГК распределят права на созданные с госучастием изобретения
|0
Сергей Булкин/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - Минобрнауки подготовило проект поправок к Гражданскому кодексу о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, программы, произведения культуры и искусства и так далее), которые были созданы за счет бюджетных субсидий или грантов. По мнению экспертов, введение единых правил на федеральном уровне позволит унифицировать "правила игры" в этой сфере, пишет "Коммерсант". Сейчас правовое регулирование отношений в этой сфере носит фрагментарный характер, что плохо отражается на эффективности бюджетных трат. Чтобы изобретение не "оказалось на полке", у разработчика должна быть не только заинтересованность в этом, но и реальная возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности. Поправки предполагают, что по умолчанию право на получение патента, а также исключительное право на РИД при бюджетном финансировании принадлежит лицу, указанному в договоре исполнителем. Исключения: если результат необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций, а также в других установленных законом случаях. В этих ситуациях правообладателем будут РФ, субъект федерации или муниципальное образование.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.