Поправки к ГК распределят права на созданные с госучастием изобретения

4 декабря. FINMARKET.RU - Минобрнауки подготовило проект поправок к Гражданскому кодексу о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, программы, произведения культуры и искусства и так далее), которые были созданы за счет бюджетных субсидий или грантов. По мнению экспертов, введение единых правил на федеральном уровне позволит унифицировать "правила игры" в этой сфере, пишет "Коммерсант"

Сейчас правовое регулирование отношений в этой сфере носит фрагментарный характер, что плохо отражается на эффективности бюджетных трат. Чтобы изобретение не "оказалось на полке", у разработчика должна быть не только заинтересованность в этом, но и реальная возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности.

Поправки предполагают, что по умолчанию право на получение патента, а также исключительное право на РИД при бюджетном финансировании принадлежит лицу, указанному в договоре исполнителем. Исключения: если результат необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций, а также в других установленных законом случаях. В этих ситуациях правообладателем будут РФ, субъект федерации или муниципальное образование.