В РФ предложили запретить работу круглосуточных магазинов

3 декабря. FINMARKET.RU - В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов. Соответствующее право хотят предоставить властям регионов. С такой инициативой выступило Законодательное собрание Кировской области. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Мера направлена на борьбу с нелегальной продажей алкоголя ночью, пишут "Известия"

"Небольшие, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время", - обозначается суть проблемы в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, в Кировской области, по словам авторов инициативы, вопрос подобной продажи спиртного стоит весьма остро. В заксобрании региона считают, что продажа такой продукции в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к магазинам, а также шум, который является предметом наибольшего общественного напряжения.

Для решения проблемы парламентарии предлагают закрепить за субъектамиправо устанавливать дополнительные, связанные с определением режима работы торговых точек, функционирующих в ночное время.

В Росалкогольтабакконтроле, комментируя "Известиям" новую инициативу, напомнили, что продажа алкогольной продукции в период с 23:00 до 08:00 следующего дня в России запрещена. Исключение сделано только для организаций общепита, причем и в них торговать на вынос в ночные часы не разрешается.

В пресс-службе надзорного органа напомнили, что власти субъектов РФ могут вводить дополнительные ограничения временной продажи, включая полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией и в общепите, если заведения расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Между тем проблема с нелегальной продажей алкоголя в ночное время наблюдается не только в Кировской области, но и в других регионах.