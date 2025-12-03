3 декабря. FINMARKET.RU - Получить крупный кредит можно и без "периода охлаждения" в два дня. Для этого банки предлагают привлечь доверенное лицо или "вторую руку", которая может подтвердить намерение заемщика, выяснила "Российская газета"

Если близкий подключен, деньги на карту поступят за несколько минут после одобрения кредита. Иначе процесс займет больше времени - от 4 часов для сумм от 50 до 200 тыс. руб. и от 48 часов для кредитов свыше 200 тыс., говорят в Сбербанке, где о введении такой механики пресс-служба сообщила в ноябре.

В Совкомбанке добавили, что внедрили эту возможность с 1 сентября 2025 года. Она повышает безопасность для клиентов: решение о кредите подтверждается близким человеком, которому клиент доверяет и с которым можно обсудить, действительно ли кредит нужен именно сейчас, рассказали "РГ" в пресс-службе банка.

Если потребность в кредите действительно срочная, клиенту не придется ждать окончания периода охлаждения. Так что это повышает скорость обслуживания клиентов, обратил внимание вице-президент по информационной безопасности банка "ДОМ.РФ". Дмитрий Никишов. "Мы прорабатываем подобный механизм и рассматриваем способы минимизации возможных рисков", - поделился он с "РГ".

Возможность привлечения доверенного лица для получения кредита - не решение конкретных банков. Она предусмотрена законодательством, поэтому банки обязаны предоставлять ее клиентам по запросу. Речь о законе N 41-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года и позволяет физическим лицам назначать уполномоченное доверенное лицо, так называемую "вторую руку", для подтверждения операций по переводу денежных средств. Близкому человеку можно также доверить одобрять операции по вкладам и получению наличных, в том числе снятие через банкоматы, а также получение кредитов.