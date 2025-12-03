Утверждены правила маркировки радиоэлектронной продукции

3 декабря. FINMARKET.RU - Правительство РФ утвердило обязательную цифровую маркировку для рынка радиоэлектроники. Соответствующее постановление №1954, которое определяет новые правила для производителей, импортеров и продавцов широкого пула устройств, премьер Михаил Мишустин подписал 28 ноября.

Документ вводит поэтапный график внедрения маркировки: регистрация участников - с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года, пишет "Коммерсант" . Согласно новым правилам, штрихкод необходимо наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия. Кроме того, все участники цепи, включая производителей, импортеров, дистрибуторов и розничные сети, должны будут зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).

Оператор ГИС (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) будет предоставлять коды маркировки на платной основе с 1 мая 2026 года. До этого срока их можно получить бесплатно, но обязательно использовать и отчитаться об этом. Стоимость маркировки не оказывает влияния на себестоимость продукции, отметили в ЦРПТ: цена одного кода — 50 коп., а затраты на внедрение минимальные и разовые.

Участники рынка считают, что основной проблемой на рынке остается использование иностранных комплектующих, которую введением только маркировки не решить.