02 декабря 2025 года 09:32
За прошлую неделю продажи новых "легковушек" в РФ выросли на 15%
EPA/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - На неделе с 24 по 30 ноября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15% по сравнению с предыдущей неделей до 33 625 единиц, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, сообщают "Ведомости". Рост по отношению к той же неделе прошлого года составил 17%. По словам Целикова, последняя неделя ноября - накануне введения новой методики расчета утильсбора - привела к росту продаж всех категорий транспортных средств. Эта тенденция продолжится до конца года, так как ввезенные до 1 декабря машины будут ставить на учет, полагает он. Кроме того, конец года традиционно является высоким сезоном для корпоративных клиентов. Целиков уточнил, что доля продаж глобальных брендов в последнюю неделю ноября выросла до 13% до 4385 шт. Это почти в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее востребованными мировыми брендами в России стали японская Toyota, немецкие BMW, Volkswagen и Mercedes и японская Mazda, сообщил он.
