02 декабря 2025 года 09:20
Производителям роботов могут снизить налог на прибыль
dpa/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - В России готовят меры поддержки отечественной робототехнике — в Госдуме прорабатывают льготы для производителей и для компаний, которые вводят их в эксплуатацию на предприятиях. Об этом рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Производителям роботов могут снизить налог на прибыль до 3% вместо стандартных 25%, а компаниям, внедряющим аппараты в производство, выдать беспроцентную рассрочку на их приобретение. Ранее поручение подготовить меры поддержки отечественной робототехнике было дано профильным ведомствам по итогам совещания у замглавы Администрации президента Максима Орешкина. В условиях нехватки кадров и экономического давления стране необходимо повышать эффективность производства и роботизация может с этим помочь, считают эксперты. "В условиях нехватки рабочего персонала на обрабатывающих предприятиях вопрос о внедрении промышленной робототехники звучит особенно остро для всей промышленности в целом. Учитывая особенности производственных процессов, наибольшим потенциалом, а также наибольшей потребностью в роботизации в России отличаются автомобилестроение, металлургия, химическая и пищевая промышленность", — заявили «Известиям» в Минпромторге. Роботизация промышленности России стала особенно актуальной в условиях внешнего экономического давления и нехватки кадров в ряде отраслей — государству необходимо искать инструменты повышения эффективности производства, отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. Один промышленный робот дает предприятию экономию до 1,6 млн рублей в год за счет снижения затрат на персонал, брака и простоев, при окупаемости в среднем от двух с половиной до четырех лет в логистике и до шести лет в машиностроении, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если российский парк роботов вырастет хотя бы до 100 тыс. единиц к 2030 году, на что как раз ориентируется государство, то эффект от их внедрения может составить сотни миллиардов рублей ежегодного сокращения издержек, отметил Владимир Чернов.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, роботизация, господдержка
