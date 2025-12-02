Россияне перечислили втрое больше налогов с процентов по вкладам

2 декабря. FINMARKET.RU -с процентов по вкладам принесет в бюджет в этом году 305 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2024-м, рассказали « Известиям » в Минфине. Граждане должны были уплатить сбор до 1 декабря с доходов по депозитам, превышающих 210 тыс. за прошлый год. Рост поступлений связан с повышением ключевой ставки, вслед за чем увеличились и начисленные, а также с резким притоком средств на. В следующем году, когда предстоит платить сбор за 2025-й, власти ожидают почти двукратного увеличения поступлений — до 568 млрд.

За девять месяцев 2025-го россияне перечислили почти 36 млрд рублей налогов на проценты по вкладам. Годом ранее, когда граждане впервые уплатили этот сбор, поступления были почти втрое ниже — около 13 млрд, к концу 2024-го они выросли до 111 млрд. Такие данные содержатся в свежей статистике ФНС, которую изучили «Известия».

Основные платежи традиционно приходятся на ноябрь и начало зимы — с учетом срока уплаты 1 декабря, напомнили «Известиям» в Минфине. Если не перевести деньги до этой даты, начислят пени. До конца 2025 года ведомство ожидает поступления по налогу около 305 млрд. Министерство повысило свой первоначальный прогноз на 20% — с 252 млрд.

В ведомстве объяснили, что рост поступлений сбора обусловлен прежде всего изменением ключевой ставки и увеличением объемов депозитов.

Круг плательщиков налога при этом остается небольшим: около 95% клиентов хранят на одном счете не более 1 млн, подчеркнул финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер суммы физлиц на депозите составил 422 тыс. на июль 2025-го.

В этом году максимальная ключевая ставка также составляет 21% годовых. Итоговое заседание ЦБ пройдет 19 декабря, однако его решение уже не повлияет на расчет налога на доходы по вкладам, поскольку сейчас ставка находится на уровне 16,5%. Поэтому пороговая сумма останется прежней — 210 тыс., отметил Игорь Додонов из «Финама».

Минфин при этом ожидает, что в 2026-м поступления в бюджет от налога на доход, полученный в 2025-м, вырастут почти вдвое — до 568 млрд, сказали редакции в ведомстве. Прогноз на следующий год министерство повысило более чем в два раза — с 262 млрд.