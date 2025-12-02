Моногородов станет меньше

.
2 декабря. FINMARKET.RU - Правительство намерено повысить эффективность господдержки моногородов, сократив количество населенных пунктов, имеющих такой статус, пишет "Коммерсантъ". На него смогут претендовать муниципальные округа и муниципальные образования, являющиеся ядром городской агломерации, следует из принятого правительством постановления. В новом перечне также останутся моногорода, безработица в которых заметно превышает среднероссийский уровень, и населенные пункты со статусом территорий опережающего развития. Покинут же список примерно 75 населенных пунктов, в силу диверсификации их экономики уже не соответствующих такому критерию монопрофильности, как доля занятых на градообразующем предприятии. Прежний перечень моногородов был слишком широк, говорит эксперт Института экономики города Роман Попов, "сегодня в него входят отдельные вполне успешные населенные пункты".
