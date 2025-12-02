Вычислительная техника запросила госсредств

2 декабря. FINMARKET.RU - АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» обратилось в Минпромторг с рядом инициатив по созданию в России специального правового режима для форвардных контрактов. Там предлагают трансформировать этот рыночный инструмент в механизм долгосрочной поддержки отрасли, введя для госкорпораций обязательные квоты на такие закупки, фиксируя не цену, а формулу ее расчета, а также предоставив производителям налоговые льготы и полное их авансирование, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с письмом АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» (АНО ВТ; входят «Аквариус», Yadro, «Булат» и др.) к замминистра промышленности и торговлиВасилию Шпаку с предложениями по совершенствованию регулирования форвардных контрактов на поставку радиоэлектронной продукции (РЭП).

В первую очередь консорциум предлагает нормативно закрепить понятие «форвардного контракта» и требования к его исполнению, внести с его учетом ряд изменений в регулирование и Бюджетный кодекс. Также предлагается проработать механизмы страхового покрытия от риска неплатежа по долгосрочным контрактам и гарантий их исполнения со стороны государства.

По форвардному контракту покупатель обязуется приобрести, а поставщик произвести и продать товар по оговоренным цене, сроку и объему. В начале апреля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить практику форвардных контрактов для вычислительной техники (см. “Ъ” от 3 апреля 2025).

В документе предложен комплекс мер, призванных создать для производителей РЭП «защищенный» рынок. Ключевые инициативы предполагают обязательные квоты для госсектора: введение «для госкорпораций обязательства по выделению квоты в 10% от будущих закупок под форвардные контракты», а также запрет на параллельные закупки однородной продукции у других поставщиков при действующем контракте и переход к «формуле цены», а не к ее фиксации, чтобы учесть длительный производственный цикл. Особый акцент авторы инициативы делают на финансовых стимулах: 100-процентное авансирование со стороны госзаказчиков, налоговые вычеты для потребителей РЭП и субсидии производителям для компенсации скидок. По сути, консорциум предлагает перевести «форвардный контракт» из плоскости коммерческого инструмента в инструмент промышленной политики, создав для отрасли режим гарантированного долгосрочного спроса.