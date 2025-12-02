Кабмин передаст ряд налоговых полномочий профильным министерствам

2 декабря. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 1 декабря одобрила законопроект, регулирующий передачу ряда полномочий в сфере налогов от кабмина профильным министерствам, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.

Согласно разработанному Минюстом законопроекту, ряд полномочий в сфере налогов, которые сейчас принадлежат правительству, будут переданы, например, Минфину, Минтруду, Минпромторгу и другим министерствам. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс (НК), в случае принятия они вступят в силу с 2026 г.

Согласно документу, Минфин получитпо утверждению перечня услуг и товаров, не подлежащих налогообложению, установлению нормы расходов за использование служебного транспорта для служебных поездок, определению видов предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается нулевая налоговая ставка и др.

Минтруд, в свою очередь, сможет самостоятельно утверждать перечень социальных услуг, в отношении которых обнуляются налоговые ставки.

Кроме того Минпромторг начнет утверждать перечень товаров, работ и услуг с длительностью производственного цикла более шести месяцев. Для них, согласно НК, компания вправе самостоятельно определять налоговую базу в день отгрузки товаров. Отдельные полномочия получат также Минспорт, Минэк (как курирующее туризм министерство), а также Минобрнауки.

Предлагаемое Минюстом перераспределение полномочий должно исполнить поручение премьер-министра Михаила Мишустина от 12 мая, указывают авторы законопроекта. Документ был согласован с 64 федеральными органами исполнительной власти, следует из материалов к нему.

Передача в соответствии с законопроектом отдельных полномочий правительства повысит эффективность их реализации и ускорит принятие управленческих решений, сообщил представитель кабмина в ответ на запрос «Ведомостей».

Помимо перераспределения функций в налоговой сфере Минюст предлагает передать министерствам и другие полномочия. Эта инициатива оформлена отдельным законопроектом, который также 1 декабря одобрила правкомиссия, рассказал источник «Ведомостей». Речь в нем будет идти о ряде сфер регулирования, таких как пожарная безопасность, авиация, техрегулирование и многое другое, уточнил он.