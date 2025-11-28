Для обманутых при продаже жилья создадут фонд защиты

28 ноября. FINMARKET.RU - В связи с ростом мошенничества на рынке вторичного жилья участники рынка выдвигают свои предложения по решению проблемы.

"Коммерсант" ознакомился с письмом партнера юридического бюро «Стратегия» Сергея Рамазанова, направленным председателю комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав Галине Хованской. Он, в частности, просит внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи жилья для защиты граждан от действий мошенников. Например, утвердить порядок денежной компенсации или предоставления жилья (спорного или иного) на праве пользования продавцу, который лишился средств от продажи имущества и самой квартиры в результате действий мошенников. Механизм может применяться по аналогии с компенсацией Агентства по страхованию вкладов при банкротстве банков или с Федеральным фондом по защите прав обманутых дольщиков при крахе застройщиков жилья, отмечает Рамазанов.

В последнее время участились случаи мошенничества на рынке купли-продажи вторичного жилья, когда продавцы совершают сделки как будто под "присмотром спецслужб", чтобы разоблачить мошенников, при этом сами оказываются жертвами обмана, отмечает автор письма в Госдуму.

В результате страдают добросовестные приобретатели, которые остаются без денег и жилья.