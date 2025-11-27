Минтранс подготовил изменения в Кодекс торгового мореплавания

27 ноября. FINMARKET.RU -разработал, вводящий поэтапный запрет на заход в российские порты для судов старше 40 лет. Как пишут "Ведомости" , подлинность документа подтвердил источник, знакомый с ходом разработки инициативы. Проектом предполагается внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и закон о морских портах.

Наиболее существенные изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания, следует из документа. Для российских судов старше 30 лет вводится обязательное ежегодное освидетельствование (сейчас - раз в пять лет) в уполномоченных организациях, включая Российский морской регистр судоходства (РМРС). Иностранныеэтого возраста должны будут получать российское свидетельство сроком на шесть месяцев. Также предлагается установить полный запрет на заход в порты судов старше 40 лет, хотя правительство сможет делать исключения для отдельных типов судов. Законопроект также вводит ответственность грузовладельца за эксплуатацию небезопасного флота.

В закон о морских портах добавляется повышающий коэффициент к портовому сбору для судов старше 30 лет - 10% дополнительно за каждый год сверх этого возраста.

В Кодекс внутреннего водного транспорта законопроектом предлагается включить требования о ежегодном освидетельствовании судов старше 30 лет и подтверждении их состояния правилам классификационного общества, а также об увеличении размера страховой суммы в 10 раз при выявлении несоответствий.

Согласно документу, отлагательный период до вступления нового закона в силу составит 180 дней после опубликования, переходный период для адаптации имеющихся договоров на перевозку грузов составит еще 180 дней.

Как отметил представитель Минтранса, подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в части введения поэтапного запрета допуска в морские порты российских и иностранных судов возрастом более 40 лет с окончательным сроком ввода этого запрета с 1 января 2030 г.

Инициатива Минтранса была подготовлена по мотивам апрельского предложения, сделанного президентуВладимиру Путину председателем правления ВТБ (управляет Объединенной судостроительной корпорацией, ОСК) Андреем Костиным. Банкир тогда выступил за ограничение эксплуатации ветхих судов в России. После ввода ограничений в России предстоит заменить 1714 судов до 2030 г., говорил Пошивай в сентябре.

ОСК поддерживает государственную инициативу по обновлению флота, направленную на снижение экологических рисков, отмечает представитель компании. Эта задача согласуется с ключевыми параметрами стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 г., добавил он. Собеседник также подтвердил наличие необходимых мощностей для ритмичного обновления выбывающих торговых судов. В компании не исключают привлечения партнеров из дружественных стран "на отдельных этапах производства" с последующей локализацией строительства на российских верфях, добавил он.

Судовладельцы ожидаемо опасаются новых предложений Минтранса.

Как сообщил источник "Ведомостей", знакомый с ходом обсуждения документа, к 2030 г. под ограничение может попасть до 65% рыбопромыслового флота и судов, перевозящих сельскохозяйственные грузы. По его данным, сейчас количество таких судов в стране - порядка 1350 единиц. Минсельхоз ведет консультации с ведомствами для вывода судов для перевозки агропромышленных грузов из-под действия законопроекта, сказал источник.