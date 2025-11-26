.
26 ноября 2025 года 09:37
Налоговые долги бизнеса выросли в 1,5 раза
Станислав Красильников/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - За 9 месяцев 2025 года налоговая провела 45 тыс. проверок. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество почти не изменилось, но объем доначислений заметно вырос, п ишут "Известия". С января по сентябрь бизнесу и гражданам предъявили 443 млрд рублей с учетом недоимок, штрафов и пеней - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее (311 млрд). Это, как следует из данных ФНС, максимум с 2022 года. Большая часть доначислений пришлась на выездные проверки - 350 млрд рублей. Остальное добавил камеральный, то есть дистанционный, контроль. Согласно данным ФНС, основные недоимки выявлены у организаций. При этом вдвое увеличился объем претензий к физлицам - до 1,8 млрд рублей, а у индивидуальных предпринимателей почти на 10% выросли неустойки, достигнув 6,4 млрд. Чаще всего доначисления предъявляли по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, упрощенной системе налогообложения и страховым взносам. Как отмечают эксперты, причины роста - усиление контроля за компаниями, использующими нелегальные схемы, повышение ключевой ставки ЦБ и изменение порядка расчета пеней. Одновременно увеличились претензии к ИП, частным лицам, иностранным компаниям и арендодателям.
Опубликовано Финмаркет
