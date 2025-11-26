.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Налоговые долги бизнеса выросли в 1,5 раза
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26 ноября 2025 года 09:37

Налоговые долги бизнеса выросли в 1,5 раза

 0  
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - За 9 месяцев 2025 года налоговая провела 45 тыс. проверок. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество почти не изменилось, но объем доначислений заметно вырос, п ишут "Известия". С января по сентябрь бизнесу и гражданам предъявили 443 млрд рублей с учетом недоимок, штрафов и пеней - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее (311 млрд). Это, как следует из данных ФНС, максимум с 2022 года.

Большая часть доначислений пришлась на выездные проверки - 350 млрд рублей. Остальное добавил камеральный, то есть дистанционный, контроль.

Согласно данным ФНС, основные недоимки выявлены у организаций. При этом вдвое увеличился объем претензий к физлицам - до 1,8 млрд рублей, а у индивидуальных предпринимателей почти на 10% выросли неустойки, достигнув 6,4 млрд.

Чаще всего доначисления предъявляли по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, упрощенной системе налогообложения и страховым взносам.

Как отмечают эксперты, причины роста - усиление контроля за компаниями, использующими нелегальные схемы, повышение ключевой ставки ЦБ и изменение порядка расчета пеней. Одновременно увеличились претензии к ИП, частным лицам, иностранным компаниям и арендодателям.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  бизнес,  налоги,  долги

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.