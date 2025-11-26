.
СЕГОДНЯ:
В России могут появиться передвижные аптеки
26 ноября. FINMARKET.RU - Правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы, предлагающий провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в специальных передвижных аптеках. Речь идет о мобильных пунктах, оборудованных в автомобилях. Они появятся в селах, не имеющих стационарных аптек, медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на фармацевтическую деятельность, пишут "Известия". В правительстве полагают, что законопроект улучшит снабжение лекарствами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах. Однако он нуждается в доработке. В частности, в документе необходимо закрепить требования к подобным аптечным пунктам, а также разработать порядок приобретения статуса участника эксперимента. Включаться в федеральный эксперимент регионы будут по распоряжению правительства, на основании ходатайства главы субъекта РФ. Региональные власти смогут регламентировать особенности эксперимента — отбирать аптеки и определять их финальный список. Они же утвердят маршрут следования и график работы передвижной аптеки. Такие передвижные пункты будут считаться «подразделением аптечной организации». Но продаваться в них будут не все лекарства. Не получится купить психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с долей этилового спирта выше 25% и медикаменты, которые нужно хранить при температуре ниже 15 °C. Ранее пилотные проекты по передвижным аптекам уже проводились в нескольких российских регионах. В частности, эксперименты прошли в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях.
