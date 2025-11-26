.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В России могут появиться передвижные аптеки
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26 ноября 2025 года 09:36

В России могут появиться передвижные аптеки

 0  
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 ноября. FINMARKET.RU - Правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы, предлагающий провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в специальных передвижных аптеках. Речь идет о мобильных пунктах, оборудованных в автомобилях. Они появятся в селах, не имеющих стационарных аптек, медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на фармацевтическую деятельность, пишут "Известия".

В правительстве полагают, что законопроект улучшит снабжение лекарствами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах. Однако он нуждается в доработке. В частности, в документе необходимо закрепить требования к подобным аптечным пунктам, а также разработать порядок приобретения статуса участника эксперимента.

Включаться в федеральный эксперимент регионы будут по распоряжению правительства, на основании ходатайства главы субъекта РФ. Региональные власти смогут регламентировать особенности эксперимента — отбирать аптеки и определять их финальный список. Они же утвердят маршрут следования и график работы передвижной аптеки.

Такие передвижные пункты будут считаться «подразделением аптечной организации». Но продаваться в них будут не все лекарства. Не получится купить психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с долей этилового спирта выше 25% и медикаменты, которые нужно хранить при температуре ниже 15 °C.

Ранее пилотные проекты по передвижным аптекам уже проводились в нескольких российских регионах. В частности, эксперименты прошли в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  аптеки,  регионы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.