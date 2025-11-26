Утверждены размеры повышения квартплаты на 2026 год

С января 2026 года стоимость коммунальных услуг вырастет на 1,7% во всех городах и регионах. Однако это не пересмотр тарифов - увеличение связано с повышением с 2026 года базовой ставки НДС на 2%, что повлечет и корректировку стоимости коммунальных услуг (при этом не на 2%, а лишь на 1,7%). Собственно же повышение будет не с июля, как бывало последние годы, а с 1 октября, пишет "Российская газета"

Его величина будет варьироваться в зависимости от региона. Наименьшее подорожание может быть в Хакасии и на Чукотке - в среднем по региону на 8%. Наибольшее - в Ставропольском крае, на 22%. В Москве коммунальные услуги могут подорожать на 15%, в Московской области - на 12,8%. В Санкт-Петербурге коммунальные услуги с октября подорожают на 14,6%, в Ленинградской области - на 9,2%.

Иногда такой разброс связан с тем, что в каком-то регионе тарифы ближе к реальным затратам на поставку коммунальных услуг, а в других они очень низкие и в последние годы повышались слабо.

Установлены также предельно допустимые с октября отклонения от индексов для отдельных муниципалитетов. Так, в том же Ставропольском крае этот показатель - 21,9%, для Орловской области - 14,9%, для Ханты-Мансийского АО - 10,6%. Для многих регионов установлено минимальное отклонение, 2,1% (например, для Адыгеи, Башкортостана, Еврейской АО, Ярославской, Пензенской областей).

Индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Служба регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений региональному тарифному органу выдается предписание об исключении необоснованных затрат. В 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов. В 2025 году их объем составил 40,5 млрд рублей.