Ряду регионов выделено 14 млрд для компенсации роста зарплат бюджетников

25 ноября. FINMARKET.RU - Правительство компенсирует региональные расходы на рост заработных плат в связи с повышением МРОТ. 14 млрд рублей распределят по 33 субъектам России, причем в этот список попали субъекты федерации, в которых высока доля затрат на социально значимые расходы, пишут "Известия"

Среди регионов, которые претендуют на дополнительное финансирование из федерального бюджета: республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. 1,7 млрд рублей направят вСеверного Кавказа, где зарплаты одни из самых низких в России.

Состав регионов не совсем однородный, и субъекты оказались в списке по разным причинам, уверена управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Необходимость решительных действий правительства руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая объясняет напряженной ситуацией в бюджетах этих регионов и их неготовностью к предстоящему повышению МРОТ более чем на 20% с 1 января.

В 2026 году существенно повышается планка минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 27 093 рублей вместо текущих 22 440 рублей, то есть более чем на 20%. Для ряда регионов, где заметную долю бюджетных расходов составляет социальная сфера, где много педагогов, врачей, ученых, социальных работников, при слабо растущих доходах, такое повышение может вызвать дыру в региональных финансах - особенно в дотационных регионах, утверждает замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

По ее словам, доплата из федерального бюджета позволит преодолеть либо сократить финансовый разрыв и выполнить обязательства перед работниками бюджетной сферы.

Срочное выделение средств - прежде всего сигнал о выполнении государством всех своих социальных обязательств в полном объеме, утверждает Макаренко. Как отмечает эксперт, эта краткосрочная мера позволит избежать задержек в выплатах и обеспечит сохранение уровня доходов работников бюджетных организаций. Таким образом, повышение МРОТ скажется не только на зарплатах бюджетников, но и повлияет на минимальный размер больничных и пособий по беременности и родам.