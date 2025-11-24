Серый сектор в экономике РФ растет за счет самозанятых

24 ноября. FINMARKET.RU - В России складывается парадоксальная ситуация: при одновременном росте числа зарегистрированных самозанятых увеличивается и количество неформально занятых россиян. На этот факт обращают внимание в Институте социально-экономических проблем РАН. Число законопослушных самозанятых пока уступает числу тех, кто предпочитает частично или полностью оставаться "в тени". Доля неформально занятых в РФ может приближаться к 28% с учетом скрытой занятости на предприятиях, пишет "Независимая газета"

Несмотря на создание правовых механизмов легализации деятельности самозанятых, значительная их часть продолжает трудиться в теневом секторе экономики. С таким заявлением выступила старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем РАН Людмила Брушкова, участник исследования рынка труда в РФ.

В 2019 году в РФ был введен специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД), что позволило легализовать деятельность миллионов трудящихся граждан. Этиграждане получили льготные налоговые ставки: от 4% до 6% со своих доходов. Введение налогового спецрежима дало положительные результаты. Число зарегистрированных плательщиков увеличилось с 1,6 млн человек в конце 2020 года до 11,7 млн человек в октябре 2024 года.

Однако, несмотря на стремительный рост числа самозанятых, доля занятых в неформальном секторе экономики не сокращается. А по разным оценкам, может и увеличиваться. Так, по данным Росстата, численность неформально занятых в третьем квартале 2024 года достигла 15,8 млн человек, что составляет 21,3% от общего уровня занятости и является максимумом с 2016 года, обращает внимание социолог. В 2025 году, по подсчетам статведомства, в стране в теневом секторе трудится около 13,8 млн человек, или свыше 18% всех работающих россиян. По расчетам экспертов РАН, доля неформально занятых в российской экономике может приближаться к 28% с учетом скрытой занятости на предприятиях.

В Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН ранее замечали, что в ряде малообеспеченных регионах доля неформальной занятости превышает 30%. Социологи РАН такие парадоксы легализации связывают с ростом количества занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и увеличением числа самозанятых, часть которых продолжает функционировать в теневом секторе.