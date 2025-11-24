Новогодний стол за год подорожал на 12%

24 ноября. FINMARKET.RU - Набор продуктов, которые обычно россияне покупают для новогоднего стола, подорожал на 12%. Но главные атрибуты праздника - красная икра и мандарины, наоборот, снизились в цене. "В этом годуна самые востребованные атрибуты праздника остаются стабильными или даже снижаются", - рассказал "Российской газете" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Например, минимальные цены на мандарины в торговых сетях сейчас начинаются от 100-110 руб./кг, что примерно на 25% ниже, чем год назад. А, по данным Рыбного союза, цена красной икры в рознице благодаря удачной лососевой путине серьезно ниже, чем год назад: икра самой распространенной красной рыбы - горбуши - дешевле на 12%, вилка розничных цен в специализированных магазинах сейчас находится в пределах 9-11 тыс. руб./кг.

Минимальная цена бутылки отечественного игристого вина (0,75 мл) в этом году сохранилась на уровне 2024 года - от 239,99 руб., напоминает Богданов. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что дешевле обойдется российское игристое: приличное дагестанское можно найти 350-400 руб. за бутылку, вина из Тамани, а также от некоторых крымских производителей - 450-500 руб. Богданов говорит, что ассортимент игристых вин в крупных торговых сетях в этом году вырос в среднем на 7%. По оценке руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, в декабре/начале января игристого реализуется 40-45% от общего годового объема.

По данным исследовательской компании NTech, больше всего снизились в цене яйца куриные (-24,5%), картофель (-17,3%) и свекла (-15,7%). Причина - в увеличении производства. При этом, по словам Богданова, сезонная индексация цен на овощи, которые используются в новогодних салатах, в этом году идет значительно медленнее, чем в прошлом.