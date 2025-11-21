.
21 ноября 2025 года 10:30
ГМК завершили адаптацию к новым условиям рынка РФ
21 ноября. FINMARKET.RU - Российская горно-металлургическая отрасль завершила адаптацию к новым условиям российского рынка - такой вывод делают в своем исследовании аналитики консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), на которое ccылпются "Ведомости". Согласно результатам опроса Б1, 86% респондентов заявили о том, что их компании "хорошо адаптировались" к новым условиям. Об этом также свидетельствуют оценки и прогнозы отдельных показателей работы компаний. Так, у 57% опрошенных горно-металлургических компаний (ГМК) стабилизировались производственные результаты. В ближайшие годы 43% компаний ожидают сохранения объемов производства на текущем уровне, а еще 28% - их увеличения. Между тем только 28% опрошенных ГМК считают, что налоговая нагрузка на отрасль затрудняет развитие бизнеса, при этом большинство компаний (86%) видит основной угрозой макроэкономическую ситуацию в стране. В числе других ключевых вызовов бизнес называет увеличение себестоимости продукции, внешнеэкономическую ситуацию и санкции. Ключевыми приоритетами российской горно-металлургической отрасли в ближайшие годы будут сохранение производственных мощностей и оптимизация затрат, отмечается в обзоре. Инвестиционная активность при этом будет сохраняться на текущем уровне, указывают аналитики. Опрошенные "Ведомостями" эксперты в целом согласны с выводами Б1. При этом они обращают внимание, что ситуация в разных сегментах отрасли различна.
