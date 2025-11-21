Банки и маркетплейсы вновь обменялись выпадами

21 ноября. FINMARKET.RU - Противостояние между крупнейшими банками и ведущими маркетплейсами, все чаще прорывающееся в публичное поле, вышло на новый виток. Кредитные организации направили в целый ряд инстанций письмо с просьбой запретить маркетплейсам те практики, которыесчитают неконкурентными, а в ответ получили обвинение в попытке "циничного уничтожения" оппонентов.

В последние месяцы крупнейшие банки неоднократно выступали за запрет скидок, которые предоставляются маркетплейсами при оплате картами их дочерних банков, считая это проявлением недобросовестной конкуренции. На этой неделе тема обсуждалась в рамках форума "Фокус на клиента" при участии главы ЦБЭльвиры Набиуллиной.

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену, цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет по многому выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее", - заявила Набиуллина. Чуть позже ЦБ конкретизировал позицию: регулятор никогда не выступал против скидок на платформах как таковых. "Напротив, мы считаем справедливым, чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других банков. У покупателя должен быть выбор, в этом суть наших предложений, а не в ограничении скидок. Другие банки тоже могли бы давать скидки по своим картам, конкурировать за клиента на платформе, но сейчас по факту далеко не всегда могут это делать", - заявили в пресс-службе Банка России.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что руководство Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направило целому ряду адресатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра Михаила Мишустина письмо с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков.

Это - возможная попытка "наказать"за то, что банкам не всегда успешно удается развитие собственных экосистем и маркетплейсов, заявила, в свою очередь, гендиректор Wildberries-Russ Татьяна Ким в эфире РБК. При этом маркетплейсы используют инструменты лояльности, распространенные и в других отраслях.

"У каждого из этих игроков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины с их собственными скидочными программами. У Сбера - "Мегамаркет", "Самокат", "Купер", в программы лояльностей которых были влиты сотни миллиардов рублей. У Т-банка и Альфы - внутренние маркетплейсы, крупнейшие продуктовые онлайн-площадки, где пессимизируются другие средства оплаты кроме их собственных. Почти все банки дают скидку на ипотеку, начисляют повышенные кешбэк, если ты их зарплатный клиент. "Альфа групп" улучшает цены для клиентов экосистемы - банка, "Билайна", "Пятерочки" и "Перекрестка". Совкомбанк по карте "Халва" дает льготные рассрочки и повышенные кешбэки. Т-банк в своей экосистеме "Город" вообще разрешает платить только картами Т-банка", - объясняет Ким.

"Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо "наказать" Ozon и WB, а самое главное - миллионы потребителей", - сказала она.

По словам Ким, маркетплейсы последовательно вкладывают свои средства в доступность товаров на своих площадках; кроме того, они научились убирать посредников из цепочек поставок товаров, за счет чего товары на маркетплейсах дешевле. Ким привела экспертные оценки, согласно которым, экономия для семейного бюджета за счет инструментов лояльности маркетплейсов оценивается в сумму до 54 тыс. рублей в год на каждое домохозяйство в РФ.

"Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель - циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции", - подчеркнула основательница WB.

В Ozon, в свою очередь, предупредили, что предложение банков грозит повышением цен, прежде всего в малых городах и селах. "Использование скидок, бонусов и программ лояльности - излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей", - подчеркнули в Ozon.

По мнению площадки, требования пяти банков направлены только на ограничение популярных цифровых платформ, что ухудшит условия для граждан и снизит доступность товаров. "При этом сами банки постоянно продвигают свои кэшбеки, не предоставляя их, например, при оплате через СБП", - отмечает Ozon.

Маркетплейс напомнил, что в октябре 2025 года предложил банкам на равных условиях участвовать в его программе лояльности, "инвестировать в прямую выгоду для десятков миллионов россиян, сделав цены для них еще более привлекательными". "В формате очень конструктивного диалога эту возможность обсуждают с нами уже 17 банков. Отдельно подчеркнем, что Озон банк участвует в программе на равных условиях с другими банками", - заявил Ozon.

Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк в своем совместном заявлении подчеркнули, что выступают "за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны".

"Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты. Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке", - объясняют финорганизации.