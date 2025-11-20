Количество книжных магазинов в РФ снизилось на 11%

20 ноября. FINMARKET.RU - На ноябрь 2025 г. количество книжных магазинов в российских городах с населением свыше 100 000 человек сократилось на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2023 г. и составило 2247 шт. Это следует из данных мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала "Книжная индустрия", проведенного в рамках проекта "Культурная карта России. Литература. Чтение", пишут "Ведомости"

Только за аналогичный период 2024-2025 гг. в крупных городах было закрыто 338 книжных магазинов, а открыто лишь 135, уточнили в АСКР. Наиболее существенное сокращение - на 71 торговую точку - зафиксировано в Центральном федеральном округе. На текущий момент здесь работает 433 книжных магазина. На 2-м месте по снижению количества точек специализированной розницы Сибирский округ: их число здесь уменьшилось на 39 шт. до 209 магазинов, на третьем - Приволжский (на 32 шт. до 519). Единственным округом, где количество книжных магазинов увеличилось, стал Южный - рост на 7 шт. до 244.

Москва осталась лидером среди городов-миллионников по количеству книжных магазинов на ноябрь 2025 г. - 185 шт. Но именно столица стала рекордсменом по динамике снижения: по сравнению с ноябрем 2024 г. книжных магазинов в городе стало меньше на 51 точку.

Ключевая причина снижения количества книжных магазинов заключается в том, что специализированной рознице крайне сложно выдерживать конкуренцию с маркетплейсами, отметил представитель московского книжного магазина "Библио-глобус". Маркетплейсы в последние годы стали основным каналом дистрибуции бумажных книг. В январе - августе 2025 года на них пришлось 57,8% продаж (65,9 млрд руб.), следует из данных "Эксмо-АСТ".