В правилах торговли предлагают закрепить единую весовую единицу измерения товаров

20 ноября. FINMARKET.RU - Единую весовую единицу измерения товаров - в килограммах или граммах - могут закрепить в Правилах продажи по договору розничной купли-продажи. Документ готовит к переизданию Минпромторг, это следует из ответа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. С документом ознакомились "Известия" . В начале ноября депутат обратился в ведомство с предложением обязать торговые сети и магазины указывать полный вес продукции.

"Обязательные требования к оформлению ценников устанавливаются положениями п. 3 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением правительства от 31.12.2020. В настоящее время ведется работа над актуализацией правил в форме их переиздания, ответственный исполнитель - Минпромторг, - говорится в документе. - В этой связи рассматриваемые предложения могут стать предметом обсуждения в рамках проводимой работы, в которой Роспотребнадзор готов принять участие как орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики в области защиты прав потребителей".

Как сообщил "изданию Нилов, после получения ответа от Роспотребнадзора он направил обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова с предложением включить такие поправки в новые правила торговли. По его словам, актуальность и важность этой темы подтверждают многочисленные заявления от общественных организаций, которые защищают права потребителей, а также от россиян, которые путаются в ценниках.

Источник "Известий", знакомый с подготовкой новых правил, отметил, что их пересмотр обусловлен значительными законодательными изменениями в сфере торговли. В частности, ключевое значение имеет закон о платформенной экономике, который расширяет обязанности цифровых платформ перед потребителями и продавцами на маркетплейсах. По словам источника, это требует соответствующего отражения в разделе правил, касающемся дистанционной продажи товаров.