В России официально появятся новые профессии

18 ноября. FINMARKET.RU - В обновленный перечень профессий, который заработает с 1 января 2026 года, войдут коуч, спа-менеджер, специалист по искусственному интеллекту (ИИ), копирайтер, ландшафтный дизайнер и другие. Таким образом, этибудут признаны официальными и для них разработают профстандарты, пишет "Российская газета"

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина поясняет, что по сути это легализация профессий, названия которых в обиходе уже давно используются, но в трудовую книжку их пока не занесешь. Например, коучинг, то есть консультирование, наставничество, перестает быть неформальной деятельностью и получает юридический статус. "На практике это означает несколько ключевых изменений. В их числе - легализация трудового стажа: опыт работы коучем может быть официально засчитан в трудовой стаж, что критически важно для пенсионных накоплений. Появится возможность официального трудоустройства: компании смогут вводить в штатное расписание должность "коуч" с понятными обязанностями и требованиями. Это упростит наем для бизнеса и даст коучам социальные гарантии", - поясняет эксперт. Еще одно преимущество - налоговая и финансовая прозрачность: представителям добавленных в перечень профессий станет проще работать легально через ИП или в качестве наемного сотрудника, не опасаясь вопросов со стороны налоговых органов.