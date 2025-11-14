.
14 ноября 2025 года 10:27
Сколько времени потребуется на обновление авиапарка России
Эрик Романенко/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - России нужно заменить сотни самолетов. Как считает главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров, ротация самолетов растянется не меньше, чем на десятилетие. Между тем, как сказал он "Российской газете", сегодня Россия - единственная в мире страна, которая может создавать самолеты полностью отечественной сборки, не используя ни одного зарубежного материала. Он напомнил, что 13 ноября расстояние из Иркутска в подмосковный Жуковский за 6 часов 15 минут преодолел первый импортозамещенный российский лайнер МС-21. "Мы единственные в мире на самом деле, кто произвел такой самолет. Ни Америка, ни Европа самостоятельно самолеты не делают", - заявил эксперт, обратив внимание, что даже Китай при всей своей экономической мощи и роботизации до сих пор не научился делать двигатели для гражданской авиации. Как сказал Гусаров, России предстоит в ускоренном темпе обновлять парк воздушных судов - то есть переходить с иностранных на отечественные. Однако ротация самолетов растянется не меньше, чем на десятилетие, поскольку развернуть серийное производство новых лайнеров быстро не получится. В строительстве самолета участвуют сотни предприятий: одни из них производят шины, другие - заклепки, третьи - электронику...и так далее, поясняет он. К тому же потребуется заменить сотни самолетов, отмечает Гусаров. По его оценке, такого класса, как МС-21, России нужно около 700 машин. Эксперт уточнил, что в стране планируется выпускать 36 самолетов МС-21 ежегодно, но не исключил, что эту планку могут поднять. "По крайней мере плановые объемы, на которые вообще способен завод в Иркутске, это 72 машины в год", - сказал Гусаров. По его словам, средний возраст самолетов по парку сегодня - 15 лет. И при замене на МС-21 в первую очередь списываться будут более старые, остальные пока продолжат летать. Гусаров также добавил, что сейчас в России занимаются разработкой сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. "То есть мы не только решаем текущие задачи, но и в будущее смотрим", - заключил он.
