Сколько времени потребуется на обновление авиапарка России

14 ноября. FINMARKET.RU - России нужно заменить сотни самолетов. Как считает главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров, ротация самолетов растянется не меньше, чем на десятилетие.

Между тем, как сказал он "Российской газете" , сегодня- единственная в мире страна, которая может создавать самолеты полностью отечественной сборки, не используя ни одного зарубежного материала. Он напомнил, что 13 ноября расстояние из Иркутска в подмосковный Жуковский за 6 часов 15 минут преодолел первый импортозамещенный российский лайнер МС-21.

"Мы единственные в мире на самом деле, кто произвел такой самолет. Ни Америка, ни Европа самостоятельно самолеты не делают", - заявил эксперт, обратив внимание, что даже Китай при всей своей экономической мощи и роботизации до сих пор не научился делать двигатели для гражданской авиации.

Как сказал Гусаров, России предстоит в ускоренном темпе обновлять парк воздушных судов - то есть переходить с иностранных на отечественные. Однако ротация самолетов растянется не меньше, чем на десятилетие, поскольку развернуть серийное производство новых лайнеров быстро не получится. В строительстве самолета участвуют сотни предприятий: одни из них производят шины, другие - заклепки, третьи - электронику...и так далее, поясняет он.

К тому же потребуется заменить сотни самолетов, отмечает Гусаров. По его оценке, такого класса, как МС-21, России нужно около 700 машин.

Эксперт уточнил, что в стране планируется выпускать 36 самолетов МС-21 ежегодно, но не исключил, что эту планку могут поднять. "По крайней мере плановые объемы, на которые вообще способен завод в Иркутске, это 72 машины в год", - сказал Гусаров.

По его словам, средний возраст самолетов по парку сегодня - 15 лет. И при замене на МС-21 в первую очередь списываться будут более старые, остальные пока продолжат летать.

Гусаров также добавил, что сейчас в России занимаются разработкой сверхзвукового гражданского самолета нового поколения. "То есть мы не только решаем текущие задачи, но и в будущее смотрим", - заключил он.