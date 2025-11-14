.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Комитет Госдумы поддержал поправку в НК о применении ставок по НДФЛ 13-22% для граждан ЕАЭС за работу в РФ
Комитет Госдумы поддержал предложение правительства о смягчении изменения налогообложения букмекеров
14 ноября 2025 года 09:25
Посещаемость заведений фастфуда растет, ресторанов падает
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе-октябре 2025 года сократилось на 5% год к году, а выручка таких заведений увеличилась на 9% из-за роста среднего чека на 16%, следует из подсчетов Focus Technologies. В то же время в сегменте фастфуда и недорогих заведений отмечен рост трафика на 3%, среднего чека - на 12%, а выручки - на 16%, уточнили аналитики компании, "Коммерсант". По данным "Чек Индекса", рестораны и бары Москвы потеряли 3% трафика, кафе и столовые - 1%, точки фастфуда, напротив, нарастили число чеков на 4%. Схожая динамика наблюдается в целом по России: в ресторанах и барах зафиксировано на 1% меньше покупок, в кафе и столовых - на 1% больше, а в сегменте фастфуда рост показателя на уровне 7%, добавляют в компании. Текущая динамика трафика в заведениях общепита свидетельствует о корректировке потребительского поведения, которая связана в том числе со снижением темпов роста располагаемых доходов, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Если не будет изменения макроэкономических показателей, то трафик продолжит расти в фастфуде в будущем, считает совладелец сети "Теремок" Михаил Гончаров.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, фастфуд, посещаемость
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.