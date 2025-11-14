Посещаемость заведений фастфуда растет, ресторанов падает

14 ноября. FINMARKET.RU - Количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе-октябре 2025 года сократилось на 5% год к году, а выручка таких заведений увеличилась на 9% из-за роста среднего чека на 16%, следует из подсчетов Focus Technologies. В то же время в сегменте фастфуда и недорогих заведений отмечен рост трафика на 3%, среднего чека - на 12%, а выручки - на 16%, уточнили аналитики компании, "Коммерсант"

По данным "Чек Индекса", рестораны и бары Москвы потеряли 3% трафика, кафе и столовые - 1%, точки фастфуда, напротив, нарастили число чеков на 4%.

Схожая динамика наблюдается в целом по России: в ресторанах и барах зафиксировано на 1% меньше покупок, в кафе и столовых - на 1% больше, а в сегменте фастфуда рост показателя на уровне 7%, добавляют в компании.

Текущая динамика трафика в заведениях общепита свидетельствует о корректировке потребительского поведения, которая связана в том числе со снижением темпов роста располагаемых доходов, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Если не будет изменения макроэкономических показателей, то трафик продолжит расти в фастфуде в будущем, считает совладелец сети "Теремок" Михаил Гончаров.