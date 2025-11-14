Покупатели жалуются на шринкфляцию

14 ноября. FINMARKET.RU - Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) фиксирует увеличение количества обращений потребителей, которые жалуются на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания. Об этом говорится в письме организации к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишут "Известия"

жалуются на шринкфляцию - уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке, указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или иной вес, отличный от массы продукта, а также на выделение в ценнике «специальной» цены, когда полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметна, говорится в обращении СПРФ.

Еще после кризиса 2008–2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки, при этом оставляя цену на товары прежней. Шринкфляция позволяет бизнесу снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции, но нередко такие действия производителей вызывают негативную реакцию покупателей. Например, появившиеся в 2019 году на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо 10 вызвали бурную реакцию в соцсетях, некоторые граждане обвинили производителей в обмане. Также в 2023-м сообщалось, что на прилавках магазинов всё чаще можно встретить тару по 0,8 и 0,9 л вместо 1 л.

"Шринкфляция — это обман или введение потребителя в заблуждение, потому что при сохранении прежней технологии, но повышении себестоимости производитель должен был бы повысить отпускную цену, что снижает его конкурентные возможности. Однако вместо этого он создает видимость сохранения прежней цены или даже ее незначительного снижения, уменьшая себестоимость за счет меньшего количества товара в упаковке, но не сообщая явным образом конечному потребителю об этих изменениях. Фактически он платит те же деньги, но за меньшее количество товара", — заявил изданию председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

"Многие потребители становятся жертвами недобросовестных практик, не получая полную и достоверную информацию о цене. С учетом снижения порядка на 3% среднего веса упаковки продуктов сумма причиненного потребителям ущерба из-за заблуждения о реальной стоимости товара может составлять до 1 трлн рублей ежегодно", - заключил Койтов.