13 ноября 2025 года 10:01
ВС РФ признал неправомерным таможенное доначисление за ввоз автомобиля в Россию
|0
Юрий Смитюк/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ признал неправомерным увеличение таможенной стоимости приобретенного гражданином автомобиля. "Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования", - сообщили в пресс-службе суда в четверг. Поводом для судебного разбирательства стал спор покупательницы автомобиля в Южной Корее с Владивостокской таможней. Так, по данным суда, Виктория Барабанова заключила агентский договор с целью покупки подержанного автомобиля в Южной Корее стоимостью 57,8 тыс. долларов. Размер ввозной пошлины при этом составил 2,6 млн рублей. Позже таможня сочла цену машины заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичный автомобиль продавался почти в три раза дороже, и обязала Барабанову доплатить 2,8 млн рублей пошлин. Покупательница через суд оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта. Верховный суд РФ встал на сторону истицы, разъяснив, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и ограничены в возможности представления коммерческих документов. "В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган", - резюмировал Верховный суд.
.
Ключевые слова: РФ, таможня, автомобиль
