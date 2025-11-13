13 ноября. FINMARKET.RU - Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла рекордной четверти — за год она увеличилась на 6 п.п., а с 2023-го — в два раза, пишут "Известия", проанализировав данные ЦБ. При этом объем задержек почти достиг 3 трлн рублей. Причины — высокая долговая нагрузка, падение прибыли из-за снижения спроса, рост расходов на обслуживание старых займов. Такая ситуация вдвое увеличивает риск дефолтов и в дальнейшем — банкротств компаний, полагают эксперты.

На октябрь в России насчитывалось почти 714 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с задолженностью по кредитам. Из них 24% (примерно 171 тыс.) просрочили платежи. Такая доля стала рекордной как минимум за 2,5 года (более ранних цифр не приводится). При этом за 12 месяцев этот показатель вырос сразу на 6 п.п., а с начала 2023-го — почти вдвое, следует из ноябрьской статистики ЦБ.

В то же время сам объем просрочек поднялся на 7,2% по сравнению с 2024-м — почти до 3 трлн рублей. Такой прирост стал максимальным с осени 2023-го. Вместе с тем почти на 10% за год увеличилась и сама задолженность по кредитам — к концу III квартала она превысила 80 трлн.

В последние годы банки наращивали кредитование компаний — с начала года до 1 октября портфель корпоративных займов увеличился на 6,2% (за 12 месяцев рост составил 9,5%), заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. С повышением размера кредитного портфеля соразмерно увеличивается и объем просроченной задолженности.

При этом ее доля остается устойчивой во времени: по кредитам в рублях она выросла с начала года с 3,6 до 3,8% на 1 октября, по кредитам в иностранной валюте снизилась с 1,5 до 1,4% за аналогичный период, уточнили в регуляторе.

На октябрь задолженность компаний по кредитам распределялась по регионам неравномерно. Наибольший годовой прирост зафиксирован в Северо-Кавказском, Южном и Уральском федеральных округах — на 29%, 21% и 13% соответственно. В то же время в Сибири бизнес набрал долгов почти на 3% меньше, следует из данных регулятора.

При этом лидерами по просрочкам стали предприятия в Южном и Приволжском округах — там они выросли на четверть и выше. В антирейтинг также вошла Сибирь, где, несмотря на снижение задолженности, объем невыплат по ссудам увеличился на 19%.

На октябрь больше всего долгов пришлось на обрабатывающие производства, финансовую сферу, а также на профессиональные, научные и технические услуги — в совокупности на их долю пришлось 56% от общей суммы обязательств.