Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенная цена (т. е. цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре 2025 г. в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г., и на 2% превышает показатель сентября текущего года, следует из данных «Автостата», которые приводят "Ведомости".

Динамика за 10 месяцев текущего года несколько скромнее: средневзвешенная цена год к году увеличилась на 4% до 3,23 млн руб. Темпы роста цен на новые легковушки в 2025 г. пока наименьшие как минимум с 2021 г., следует из данных агентства. Например, в прошлом году показатель вырос на 6% до 3,12 млн руб. В предыдущие годы динамика была двузначной – в диапазоне от 18 до 24%.

При этом онлайн-площадки по продаже автомобилей вообще фиксируют снижение их стоимости в этом году. По данным «Авто.ру», за 10 месяцев 2025 г. средняя стоимость новых машин на площадке снизилась на 4% до 2,86 млн руб. Средневзвешенная цена новой легковой машины за январь – октябрь составила 3,64 млн руб., это на 2% ниже, чем годом ранее, говорит директор направления сервиса «Автомобили с пробегом» в «Авито авто» Андрей Ковалев.

В первом полугодии потребители ожидали снижения цен на легковушки, но после новостей об изменении утилизационного сбора на импортируемые машины в конце года таких ожиданий больше нет и стоимость техники существенно вырастет, отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Средние рекомендованные розничные(РРЦ; ориентировочные цены производителей) на новые легковые, легкие коммерческие(LCV) и пикапы в России к концу первого полугодия 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб., сообщала ассоциация «Российские автодилеры» («Ведомости» писали об этом 9 июля). По словам президента ассоциации Алексея Подщеколдина, снижение РРЦ наблюдается впервые за 10 лет.

«Автостат» также фиксирует рост средневзвешенных цен на легковые машины с пробегом до исторического максимума в 1,23 млн руб. в октябре 2025 г. Это на 3% выше, чем в октябре прошлого года. За 10 месяцев текущего года показатель снизился на 1% до 1,16 млн руб. – впервые с 2021 г. По данным «Авито авто», средняя цена легкового автомобиля с пробегом опустилась в этот период до 1,09 млн руб. (-7%). Сложившаяся ситуация привела к тому, что при продаже подержанной машины приходится доплачивать в среднем еще около 2 млн руб. для приобретения нового автомобиля такого же класса, отмечает заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

Основным фактором роста цен на новые автомобили является не только новая методика расчета утильсбора, но и его ожидаемая индексация с 1 января 2026 г., согласно принятой правительством долгосрочной программе, говорит автоэксперт Денис Гаврилов. Долгосрочная шкала индексации утильсбора на колесную технику до 2030 г. была утверждена в прошлом году. Это привело к увеличению сбора в 2024 г. на 70–85% для массовых категорий легковых машин. С 2026 г. индексация будет проводиться ежегодно с 1 января – на 10–20%.