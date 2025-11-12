Продажи гибридных автомобилей установили рекорд

12 ноября. FINMARKET.RU - Рынок новых гибридных автомобилей (PHEV) в России в октябре вырос на 54% год к году, до 6,29 тыс. шт., подсчитали в "Автостате". Это абсолютный рекорд продаж за месяц за всю историю: как в абсолютных показателях, так и по доле рынка, которая приблизилась к 4%, говорит гендиректор агентства Сергей Целиков. Относительно сентябрятаких машин подскочили на 62%, пишет "Коммерсант"

Взрывной рост спроса связан в первую очередь с предстоящим повышением утильсбора и последующим за ним ростом цен, уверен Целиков. На этом фоне, уточняет эксперт, продажи выросли не только на импортируемые, но и на собираемые в России.

По данным агентства, лидером в сегменте подключаемых гибридов в октябре стал бренд Voyah (1,57 тыс. шт.). На второе место сместился прежний лидер рынка Lixiang (1,44 тыс. шт.). Топ-3 замыкает марки Exeed/Exlantix (613 шт.).

Продажи новых электромобилей в октябре также обновили рекорд: год к году рынок вырос на 19,6%, до 1,6 тыс. шт., что стало лучшим результатом с мая 2024 года, рассказали изданию в "Автостате". Лидером в сегменте впервые стал собираемый на калининградском "Автоторе" Amberauto (358 шт.).