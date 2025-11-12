Подход к расчету налога на имущество организаций могут изменить

12 ноября. FINMARKET.RU - Правительство предложило изменить подход к расчету налога наорганизаций, которые владеют едиными недвижимыми комплексами (ЕНК, совокупность объединенных единым назначением зданий и сооружений, а также объекты, связанные с технологическим процессом, например оборудование и коммуникации). Если в ЕНК хотя бы одно здание используется для торговых или административно-деловых целей, на него будет распространяться механизм налогообложения исходя из кадастровой стоимости, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс (НК) ко второму чтению. Документ есть у "Ведомостей"

Сейчас налогом по кадастровой стоимости облагаются только непосредственно офисные и торговые центры, включенные в единый реестр недвижимости, и без учета вспомогательных объектов, говорит партнер юрфирмы "МЭФ Legal" Сергей Челышков. После принятия поправок вся остальная недвижимость (склады, хозяйственные и производственные помещения и т. д.), входящая в единый комплекс, будет также облагаться по кадастровой стоимости, подчеркивает он. Таким образом, для большинства владельцев торговых и офисных центров новый подход приведет к увеличению налоговой нагрузки и возможным спорам о размере кадастровой стоимости для единого недвижимого комплекса в целом, полагает юрист.

на имущество уплачивается исходя из кадастровой стоимости в отношении не всех объектов недвижимости, а лишь тех, которые определены ст. 378.2 НК РФ ("Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества"), говорит партнер практики "Недвижимость и строительство" юрфирмы "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Максим Кузнеченков. К их числу на уровне НК РФ отнесены, в частности, административно-деловые и торговые центры, нежилые помещения для размещения офисов и торговых объектов, жилые помещения и многоквартирные дома.

Впервые о планах перейти на налогообложение недвижимого имущества организаций исключительно по кадастровой стоимости Минфин заявил в 2022 г.