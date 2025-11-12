Реальная зарплата россиян в 2026 году вырастет на 2,7%

12 ноября. FINMARKET.RU - В следующем году номинальнаявырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) - только на 2,7%. Это следует из результатов октябрьского макроэкономического опроса ЦБ, пишут "Известия" . Для расчета регулятор использовал ответы 26 экономистов. При этом Минэк ожидает более значительного повышения - на 5,7% в реальном выражении, то есть в два раза больше.

Разница в прогнозах министерства и ЦБ связана с разными базовыми предпосылками. Минэкономразвития ожидает более быстрое снижение ключевой и инфляции уже во второй половине 2025 года, что, по его расчетам, позволит реальным доходам расти заметнее. Аналитики же более осторожны: они видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов, - объяснил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его словам, события последних месяцев показывают, что консервативная оценка опрошенных регулятором аналитиков ближе к действительности. По данным Росстата, в январе - августе 2025-го реальные зарплаты выросли на 4,4%, тогда как Минэк ожидал 6,8%. За этот период средний заработок составил около 96 тыс. рублей.

по минимальному повышению реальных заработков выглядит вполне реалистичным, согласился заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. По его словам, это уже отражается на рынке труда: бизнес столкнулся с пределом возможностей в зарплатной гонке.

Кроме того, на рынке труда появились первые признаки охлаждения, отметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, компании стали осторожнее подходить к найму, стремясь повышать эффективность за счет внутренних резервов и оптимизации расходов. В ряде организаций уже начали сокращать персонал. По ее словам, в последние годы к работе были привлечены ранее неактивные группы населения - часть студентов, женщины в декрете, пенсионеры. Это обеспечило прирост занятого населения на миллионы человек, однако большинство таких работников заняты в низкооплачиваемых сегментах.