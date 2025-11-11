В РФ могут запретить ставки за счет кредитных и корпоративных средств

11 ноября. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно предложенным изменениям, для организаторов азартных игр - букмекерских контор и тотализаторов - планируется ввести запрет на дистанционный прием ставок с использованием кредитных и корпоративных карт, пишет "Коммерсант" . Под ограничение также подпадут средства со счетов индивидуальных предпринимателей, если они являются заемными. Кроме того, на рассмотрении находился вопрос о запрете переводов с дебетовых карт за счет средств овердрафта.

Бкмекерские конторы считают, что инициатива по запрету ставок с кредитных и корпоративных средств на практике неэффективна и практически неисполнима.

Советник гендиректора "Фонбет" Николай Оганезов отмечает, что игроки без труда смогут обналичивать кредитные деньги или переводить их на дебетовые карты, что делает запрет бессмысленным. При этом он добавляет, что банк-эмитент не передает информацию о типе карты (кредитная/расчетная) при проведении операций. Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подтверждает это, указывая, что доля кредитных карт в их платежах незначительна.