Инвестиции в регионах возьмут под контроль

11 ноября. FINMARKET.RU - В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с обсуждением законопроекта. Инициативу одобрили в правительстве, но с учетом необходимых доработок, сообщил источник в кабмине.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект вводит новую статью, где закрепляются порядок работы региональных структур, которые занимаются привлечением инвесторов, и подход к формированию инвестиционного климата.

"В рамках новой статьи предусмотрено введение мониторинга реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, и наделение соответствующими полномочиями органов власти и общественных объединений предпринимателей", - пояснил эксперт.

Согласно документу, муниципалитеты смогут назначать специальных уполномоченных, которые также будут взаимодействовать с бизнесом и сопровождать крупные проекты. По словам Груздева, инициатива носит комплексный характер и направлена на системное реформирование и усиление инвестиционной политики на региональном и муниципальном уровнях.

Как заявили "Известиям" в пресс-службе Минэкаономразвития, инициатива направлена на формирование единого подхода к работе с инвесторами в регионах и повышение эффективности инвестиционной политики.

Именно региональный уровень обеспечивает практическую реализацию инвестиционных проектов, формирует рабочие места и налоговую базу, отметили в пресс-службе Минэка. Создание понятных и предсказуемых правил для бизнеса способствует привлечению капитала, развитию инфраструктуры и повышению конкурентоспособности территорий. Поэтому создание благоприятных условий для инвестиций - это не только вопрос экономики, но и стратегическое направление развития территорий, добавили в министерстве.