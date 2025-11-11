.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
11 ноября 2025 года 08:37
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
11 ноября. FINMARKET.RU - В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с обсуждением законопроекта. Инициативу одобрили в правительстве, но с учетом необходимых доработок, сообщил источник в кабмине. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект вводит новую статью, где закрепляются порядок работы региональных структур, которые занимаются привлечением инвесторов, и подход к формированию инвестиционного климата. "В рамках новой статьи предусмотрено введение мониторинга реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, и наделение соответствующими полномочиями органов власти и общественных объединений предпринимателей", - пояснил эксперт. Согласно документу, муниципалитеты смогут назначать специальных уполномоченных, которые также будут взаимодействовать с бизнесом и сопровождать крупные проекты. По словам Груздева, инициатива носит комплексный характер и направлена на системное реформирование и усиление инвестиционной политики на региональном и муниципальном уровнях. Как заявили "Известиям" в пресс-службе Минэкаономразвития, инициатива направлена на формирование единого подхода к работе с инвесторами в регионах и повышение эффективности инвестиционной политики. Именно региональный уровень обеспечивает практическую реализацию инвестиционных проектов, формирует рабочие места и налоговую базу, отметили в пресс-службе Минэка. Создание понятных и предсказуемых правил для бизнеса способствует привлечению капитала, развитию инфраструктуры и повышению конкурентоспособности территорий. Поэтому создание благоприятных условий для инвестиций - это не только вопрос экономики, но и стратегическое направление развития территорий, добавили в министерстве.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, регионы, инвестиции, контроль, планы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.