.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 ноября 2025 года 10:35
В Думе готовят законопроект об индексации зарплат раз в год
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов анонсировали подготовку инициативы, которая установит обязательную индексацию заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год, пишет "Российская газета". Сейчас статья 134 Трудового кодекса предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены. В то же время индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы проходит ежегодно. Так, в 2025 году размер повышения окладов сотрудников силовых структур и бюджетных организаций составил 7,6%, что соответствует уровню инфляции. При этом Роструд неоднократно выражал в своих разъяснениях позицию о том, что индексация заработной платы носит обязательный характер и должна проводиться всеми работодателями систематически. Однако на практике каждый работодатель самостоятельно определяет, какую часть заработной платы он будет индексировать, когда и с какой периодичностью. Кроме того, некоторые работодатели ставят факт индексации в зависимость от финансовых результатов деятельности компании, что не запрещено законом.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, зарплаты, индексация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.