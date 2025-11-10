.
Разработчики электроники просят Минпромторг регламентировать практику форвардных контрактов
Александр Демьянчук/ТАСС
10 ноября. FINMARKET.RU - Разработчики российской электроники предложили Минпромторгу регламентировать практику форвардных контрактов в сфере радиоэлектронной промышленности. В частности, участники рынка предлагают установить минимальную долю форвардных контрактов в госзакупках на уровне 10% и возможность авансирования заказа до 100% от суммы. Эти предложения были направлены консорциумом АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ, в него входят "Аквариус", Yadro, "Элемент" и др.) в Минпромторг, рассказали "Ведомостям" два собеседника, близких к различным компаниям - разработчикам электроники, и источник, близкий в АНО ВТ. Одним из основных предложений АНО ВТ является закрепление понятия форвардного контракта через разработку и принятие отдельного закона или внесение его в № 44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных нужд) и № 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием). Кроме того, консорциум предлагает законодательно закрепить обязательные требования к форвардным контрактам в части определения цены, чтобы закреплять договором не конечную сумму, а формулу расчета цены в связи с длительными циклами разработки или создания производственных мощностей под выполнение контракта. АНО ВТ также предлагает предусмотреть инвестиционные налоговые вычеты, субсидирование части стоимости продукции, компенсации скидок производителям и возможность уплаты НДС не при получении аванса, а при реализации готовой продукции. Для защиты интересов поставщиков консорциум рекомендует создать систему страхования рисков неплатежей по долгосрочным контрактам и закрепить невозможность одностороннего расторжения таких договоров заказчиками, если поставляемая продукция включена в реестр российской промышленной продукции. Реализация этих мер позволит обеспечить устойчивый спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и снизить риски участников при колебаниях цен, изменении логистики и налоговых условий.
Ключевые слова: РФ, радиоэлектроника, контракты, предложения
