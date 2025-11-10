Объем поддержки госбанков оценивается в 560 млрд руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Объем господдержки, направленной в госбанки в 2025 году, составит не менее 560 млрд руб., пишет "Коммерсант" . Большая часть этого объема приходится на субординированные депозиты, выделенные в рамках масштабных проектов,— более 270 млрд руб. на ВСМ (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) и 200 млрд руб. на проект газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (ВТБ). Помимо этого государство вкладывает деньги и в капитал банков — 30 млрд руб. в привилегированные акции Газпромбанка (ГПБ), 57 млрд руб. (с учетом внесенных в начале года 27,4 млрд руб.) в обыкновенные акции ПСБ, 3,5 млрд руб. в обыкновенные акции Россельхозбанка.

Общая сумма господдержки в этом году превысит показатель прошлого года в шесть раз — в 2024 году средства были вложены в префы ГПБ (75 млрд руб.) и обыкновенные акции ПСБ (18,4 млрд руб.).

Вместе с тем Банк России отказался от введенных ранее послаблений в отношении капитала, и к 2028 году прежние нормативные требования должны быть восстановлены.

К концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10%. Сейчас кредитным организациям "нужно дополнительно увеличивать капитал, чтобы выходить на требуемый уровень без послаблений в соответствии с графиком ЦБ", - указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Улучшая нормативы достаточности капитала (такие как Н1.0, Н1.1 и Н1.2), докапитализация расширяет возможности банков выдавать кредиты.